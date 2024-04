Ahmed Madani poursuit son enquête sur les jeunesses des quartiers populaires et révèle les visages et les humanités qui font la vitalité de ces territoires. Un théâtre avec des oreilles et un cœur !

Comment ce projet est-il né ?

Ahmed Madani : Il s’inscrit dans le cadre d’une action territoriale sur le thème de la violence, développée par la scène nationale Points communs, à Cergy-Pontoise, et financée par la préfecture du Val-d’Oise. Ce projet va s’étendre sur trois années. J’ai rencontré un groupe de jeunes de 13-14 ans via la maison de Quartier de la Challe, à Eragny. Ma recherche se déploie à partir de leur sensibilité, de leurs paroles, de leurs manières d’être au monde. Une réalisation scénique sera présentée dans le cadre d’un temps fort de programmation, intitulé Générations. Cette réalisation fait partie de la recherche artistique que j’ai engagée depuis 2021 avec des enfants et des adolescents. Pas sages, premier volet de cette recherche, a été créé en 2022 à Fontenay en Scène et paraîtra chez Actes-sud Papiers en juin prochain.

Je souhaite faire une radiographie de cette jeunesse à un âge où elle n’a pas encore de prise sur la réalité ni la capacité à prendre part aux enjeux sociaux.



Quels rapports entre ces jeunes et la violence ?

AM. : On reproche toujours leur violence aux jeunes des quartiers sans réfléchir à celle qu’ils subissent au quotidien : violence économique, sociale, numérique, médiatique, etc. Cette stigmatisation est non seulement réductrice, mais aussi très lourde à porter pour eux : elle les oblige au repli, à l’omerta, au rejet des cadres sociaux, et elle exacerbe leurs actes d’incivilité, leur évitement scolaire, les déviances et les nombreux conflits inter-quartiers. Je souhaite faire une radiographie de cette jeunesse à un âge où elle n’a pas encore de prise sur la réalité ni la capacité à prendre part aux enjeux sociaux. L’appétit pour les jeux en ligne, les réseaux sociaux, les influenceurs, sont pour ces jeunes des moyens de s’échapper de la réalité : ils ont l’illusion de la liberté dans ces espaces virtuels et infinis qui les colonisent et les asservissent. C’est une forme de soumission volontaire dont ils n’ont aucune conscience.

Comment le projet s’est-il mis en place ?

AM. : J’ai rencontré ces enfants hors du cadre scolaire. Malgré leurs difficultés familiales, scolaires, les pressions de la vie de quartier, on n’imagine pas à quel point ils perçoivent les fêlures de notre système social et ses injustices. Ils ne sont pas dupes du dysfonctionnement de notre société, de l’ostracisation dont ils font l’objet et des vexations subies en raison de leur origine, qui sont autant de freins à leur épanouissement. Aussi, amener cette adolescence au plateau lui permet d’exprimer ce qu’elle ne parvient pas à exprimer ou qu’elle préfère taire. On ne parle pas de certaines choses, mais on les vit, elles nous traversent. Faire dire ces mots qu’on ne peut pas dire, qu’on n’ose pas dire et qu’on ne sait pas comment dire est l’essentiel de ma démarche. Mon travail consiste à accompagner leur expression par un acte de symbolisation poétique. Ce projet a pour but de nous éclairer sur cette jeunesse et sur sa capacité à intégrer une société qui a encore beaucoup à faire pour réduire les inégalités.

Propos recueillis par Catherine Robert