Le festival MIMOS fait de Périgueux le théâtre de la vitalité

Pour sa 43ème édition, MIMOS – Festival des arts du geste fait de Périgueux le théâtre de la vitalité de formes dérivées du mime, à la croisée de bien des disciplines.

À Périgueux chaque été, les arts dits « du mime et du geste » viennent montrer en l’espace de quelques jours leur capacité à toujours donner lieu à des formes nouvelles et singulières. Les 30 compagnies au programme de la 43ème édition du festival MIMOS, In et Off confondus, s’emparent de nombreuses disciplines, à commencer par l’architecture. Le fil rouge de l’événement est en effet assuré cette année par Olivier Grossetête et sa compagnie Les Bâtisses Sœurs, avec la construction participative en une semaine d’une réplique du clocher de la cathédrale Saint-Front en carton. Toujours dans l’espace public, les Güms bien connus à MIMOS mêlent mime et clown dans leur nouveau spectacle Stoïk. Un focus nous fait découvrir à travers trois spectacles la richesse des écritures gestuelles en terres catalanes. Parmi les nombreux sentiers esthétiques qu’emprunte l’événement, on peut encore évoquer le cabaret avec Bestiaire / Vestiaire de la Maison De La, première Maison Drag Créature et Club-kids de Bordeaux. Le mime respire l’air du temps.

Anaïs Heluin