Le Festival Chopin à Paris s’articule autour de Rachmaninov et Chopin

Plus d’une vingtaine de pianistes choisis par la Société Chopin à retrouver ou découvrir autour de Chopin et Rachmaninov.

L’œuvre pour piano seul de Rachmaninov, comme celle de Chopin, peut se feuilleter comme un album. C’est ce qu’invite à faire cette 38e édition du festival à l’Orangerie de Bagatelle, à travers les rapprochements suggérés par chaque récital – par exemple, sous les doigts d’Alexander Malofeev le 20 juin, les atmosphères recueillies de la Sonate « funèbre » de Chopin, la « Clair de Lune » de Beethoven, la « 1er octobre 1905 » de Janáček, l’Élégie et le Prélude de l’op. 3 de Rachmaninov. Festival dans le festival, l’après-midi du 18 juin réunit sept jeunes pianistes, pour « Piano à portes ouvertes » en entrée libre à partir de 14h30. Suivront sept « concerts aux chandelles » (Simon Bürki en ouverture puis, entre autres, Nicolas Stavy, le Trio Metral, Michel Dalberto) et, le week-end, quatre concerts à 16h30 avec un ou deux pianistes, dont Clément Lefebvre et deux lauréats du dernier concours annuel Chopin de Varsovie.

Jean-Guillaume Lebrun