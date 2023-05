Thylacine et l’ONDIF, entre musique symphonique et électro

L’Orchestre national d’Île-de-France s’associe au DJ et compositeur Thylacine pour un jeu de miroirs entre musique symphonique et électro.

Sur son album Timeless (2020), Thylacine – William Rezé pour l’état civil – revisitait une dizaine de pages classiques qu’il sculpte, ausculte et resculpte – de la Septième Symphonie de Beethoven aux Gymnopédies de Satie en passant par le Requiem de Verdi. Le musicien trentenaire se prête aujourd’hui au jeu de l’arrangeur arrangé avec la réinterprétation par l’Orchestre national d’Île-de-France de ses compositions électroniques. L’exercice peut être risqué mais il est ici confié à la talentueuse Uèle Lamore, une cheffe et arrangeuse qui connaît le symphonique de l’intérieur et dirigera l’orchestre, se faisant écho ou prolongement de l’interprétation en direct de Thylacine sur ses machines musicales.

Jean-Guillaume Lebrun