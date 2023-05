14e Festival Chopin au jardin avec cinq figures de la nouvelle génération du piano polonais

Comme chaque début d’été depuis 2010, l’édition 2023 du Festival Chopin au jardin propose cinq concerts gratuits au Parc Montsouris avec cinq figures de la nouvelle génération du piano polonais.

Organisé par la Ville de Varsovie, la Stoleczna Estrada et l’Institut Polonais de Paris en référence à une tradition, initiée il y a 64 ans, de concerts Chopin sous la statue du compositeur dans le Parc Royal de Varsovie, le Festival Chopin au Jardin invite à un cycle de rendez-vous de plein air avec la nouvelle génération de pianistes polonais. Artiste polymorphe investie autant dans la pédagogie que dans les applications de la musique en médecine, Magdalena Stern-Baczewska ouvre la 14e édition avec un florilège équilibré de danses – polonaises, valses et mazurkas – que complètent l’Impromptu-Fantaisie publié de manière posthume et les Trois Nocturnes op. 9.

Un condensé de la palette chopinienne par Kamil Pacholec

C’est autour de la mazurka que s’articule, le dimanche suivant, le récital de Zuzanna Pietrzak, la première des quatre candidats du Concours Chopin de Varsovie 2021 à l’affiche du festival, qui affronte également deux morceaux de bravoure, la Barcarolle op. 60 et la Polonaise Héroïque op.53, cette dernière également au programme roboratif de Tomasz Marut qui, le 2 juillet, joue la Ballade n°1, le Scherzo n°2 et la Sonate n°2. Une semaine avant, cette même Sonate est confiée aux doigts de la cadette de cette édition 2023, Joanna Goranko. Finaliste du dernier Concours Chopin, Kamil Pacholec referme le festival avec un condensé des diverses formes que l’écriture chopinienne a habitées, entre les miniatures façonnées par les rythmes de danse et deux pages plus amples, le Scherzo n°2 et l’Andante spinato et Grande Polonaise brillante.

Gilles Charlassier