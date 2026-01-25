7ème Biennale Flamenco à Chaillot

Le Théâtre national de la danse de Chaillot dresse le drapeau andalou pour une nouvelle édition de sa Biennale Flamenco.

Depuis 2010, Chaillot vibre tous les deux ans au rythme andalou en invitant pour une quinzaine de jours les meilleurs talents de la danse flamenca. Après l’ouverture le 29 janvier de ce festival toujours très attendu par la bailaora Paola Comitre puis le jeune guitariste prodige José Del Tomate, c’est au tour de l’étonnante Yinka Esi Graves d’entrer en scène en présentant The Disappearing Act. L’anglaise d’origine jamaïco-ghanéenne y révèle les traces laissées par les populations afro-descendantes dans les racines du flamenco. Pour cette fête-concert, elle s’inspire également de l’acrobate métisse Olga Brown, immortalisée par Degas dans son tableau Mademoiselle Lala au Cirque Fernando.

Les grandes figures du flamenco contemporain.

Les deux figures majeures Andrés Marín et Ana Morales unissent leurs talents pour revisiter la Divine Comédie de Dante à l’aune des pratiques sacrées et populaires andalouses dans Matarife y Paraíso. Du purgatoire au paradis, ils explorent ensemble « les désirs qui nous poussent dans notre quête de l’idéal ». Avec Creaviva, Rafaela Carrasco s’intéresse quant à elle en neuf séquences comme autant de muses antiques à la création au féminin : Terpsichore et la danse bien sûr, mais aussi Calliope et la poésie, Clio et l’histoire, etc. Entourée de quatre musiciens, celle qui a été sacrée en 2023 Premio National de Danza fait dialoguer son geste flamenco avec la poésie gréco-latine autant qu’avec avec les rythmes du folklore traditionnel. Et pour que cette fête espagnole soit plus belle, un week-end Chaillot Expérience nous invite à des performances, concerts, DJ sets et ateliers participatifs dans le Foyer de la Danse et les différents espaces de Chaillot.

Delphine Baffour