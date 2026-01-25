En pleine tournée de Tendre Colère, Christian et François Ben Aïm se livrent sur leur toute nouvelle création jeune public.

« La pièce s’inscrit dans la continuité des deux premières créations jeune public de la compagnie, qui interrogeaient déjà la relation de l’être humain à son environnement. Il ne s’agit pas d’écologie au sens strict, mais d’un rapport au vivant, d’un dialogue possible entre l’humain et ce qui l’entoure. L’eau devient un point de départ : un élément du quotidien, avec sa présence, son manque, ses différences selon les territoires. À partir de deux personnes dans une cuisine sans eau, se déploient souvenirs, nostalgie, imaginaires, situations qui remettent au centre notre rapport à l’eau. La pièce poursuit aussi un travail d’écriture chorégraphique, en cherchant comment la dimension circassienne peut emmener le mouvement ailleurs, l’enrichir. L’enjeu n’est pas de mettre l’accent sur l’acrobatie, mais de développer une approche pluridisciplinaire, notamment grâce à la collaboration avec Mariette Navarro.

Sensations et plongée dans l’imaginaire

Le texte s’écrit en parallèle des répétitions, la musique de Patrick de Oliveira se compose avec nous dans le studio, et l’écriture cherche à ne pas distinguer les modes d’expression : texte, danse, musique forment une seule et même expression. La narration, toujours ouverte, emprunte des chemins variés où l’imaginaire a une grande place. Ce qui nous importe, c’est d’aborder des sujets qui comportent une certaine gravité, mais par la poésie, la sensation, la sensibilité intime, plutôt que par l’explication ou le didactique. Le titre, avec son point d’interrogation, ouvre un futur possible : imaginer qu’un jour, ce n’est plus de l’eau qui coule mais du sable, que le désert entre dans la maison. La cuisine, lieu d’abondance et d’organisation, se retrouve face à une nature qui peut reprendre place. Le spectacle fait s’entrechoquer ces deux mondes — le monde civilisé et le monde naturel — pour questionner comment on navigue entre eux, comment on dialogue avec la nature et comment on la respecte comme une entité propre. »

Propos recueillis par Nathalie Yokel