Catherine Dreyfus s’empare avec finesse de la métaphore du homard chère à Françoise Dolto et propose un spectacle aussi sensible qu’intelligent à recommander à tous les adolescents et à leurs parents.

Il porte des bottes en caoutchouc et un bonnet jaune. Il s’appelle Lucas et exerce la difficile et passionnante activité de gardien de homards. C’est un style de vie, une vocation, une grande aventure ! Il en connait un rayon sur ces décapodes. Il vient justement d’en capturer deux spécimens frétillants qui émergent d’un mur brun, exécutent une drôle de danse au sol, membres tordus toutes pinces dehors, avant de presque s’immobiliser dans de grands pliés aquatiques. Deux risque-tout sensibles qui sont à la phase de leur développement où ils ont quitté la carapace de l’enfance devenue trop petite pour mieux construire celle de l’adulte en devenir. Une phase critique de grande vulnérabilité dans laquelle il faut savoir être présent sans être intrusif. Toute ressemblance avec nos adolescents, comme l’avait théorisé Françoise Dolto, n’est absolument pas fortuite.

Construire une nouvelle carapace

Alors, dans une scénographie épatante faite de caissons mobiles qui deviennent armoires, miroirs devant lesquels s’observer et prendre la pose, écrans dans lesquels se mettre en scène, nos jeunes homards expérimentent avec la fougue de leur âge. Ils scrutent avec attention leurs reflets, enfilent autant de tenues que de personnalités possibles, se laissent hypnotiser par la lumière de leurs téléphones portables, s’épuisent dans des chorégraphies destinées à attirer l’attention sur eux. Toutes choses qu’ils exécutent en dansant un hip-hop ondulant devant la présence attentive mais discrète de Lucas. Et puis, finalement, sous l’impulsion de celui-ci ils reviennent à la « vie réelle », redécouvrent le plaisir de la présence de l’autre juste à côté d’eux. Ayant enfilé leur nouveau costume, nos petits homards magnifiquement interprétés par Victor Lamard-Paget et Fédérica Miani, sont à présent prêts à naviguer en toute autonomie dans la haute mer, à quitter le nid sous le regard de Lucas (formidable Gianluca Girolami) embué et le nôtre quelque peu chaviré.

Delphine Baffour