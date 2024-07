Le collectif Superamas signe avec cette pièce documentaire performative et émancipatrice une œuvre d’utilité publique. L’exhibition des ressorts du complotisme et des dérives sectaires est au cœur du sujet. Aussi émouvant que passionnant.

Plus fidèle que jamais à la démarche qui est la sienne, le collectif artistique européen Superamas fait jouer, avec Bunker, ses deux ambitions fondatrices : une réflexion critique, exempte de tout dogmatisme, sur notre environnement socio-politique contemporain, et une démarche dramatique subversive proche des enseignements de La société du spectacle de Guy Debord. Pour cette nouvelle création, le choix de la forme, celle du documentaire, s’est imposée. Sur scène, le préambule nous en informe. Amie du collectif, l’actrice Pauline Paolini, que l’on a pu notamment voir dans la série télévisée Un si grand soleil, décide de se prêter au « jeu » en acceptant de témoigner au plateau dans une interview conduite en direct. Elle retrace la trajectoire tragique de sa sœur jumelle, Emmanuelle, atteinte d’un cancer et victime d’emprise.

Un parti pris éclairant

Son témoignage bouleversant sert de point de départ dramaturgique et lance l’enquête sur le Dr Kurtz, naturopathe auto-proclamé, qui a su convaincre la jeune femme, terriblement diminuée par les effets secondaires de la chimiothérapie, d’arrêter son traitement. Vidéos et enregistrements sonores ponctuent la représentation du récit de cette expérience personnelle dramatique. On y voit et on y entend le Dr Kurtz refusant de s’exprimer. Autant de refus qui pousse l’investigation jusqu’au dévoilement de l’arrière-plan idéologique complotiste, terrifiant, qui meut le naturopathe. La trame dramaturgique, parfaitement maîtrisée, ménage ses effets de suspense. Elle arrange aussi de vraies surprises teintées d’humour qui soulagent, à point nommé, la charge du propos.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens