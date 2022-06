Le chorégraphe Brahim Bouchelaghem présente Almataha

Coordonner les mouvements d’un personnage inanimé à ceux de danseurs : un pari ambitieux auquel se frotte Brahim Bouchelaghem dans sa pièce Almataha, récit d’un voyage singulier entre trois danseurs et une marionnette.

À travers les mythes grecs du Minotaure, d’Icare et du fil d’Ariane, trois interprètes de la compagnie Zahrbat accompagnent une marionnette – Shorty, moins d’un mètre de haut – dans sa quête d’identité, au cours d’un voyage initiatique rêvé, ponctué de rencontres et d’obstacles. Un labyrinthe, matérialisé par une scénographie mouvante faite d’objets en papier kraft et en plastique, se déploie pour créer un monde imaginaire à différentes échelles. Les quatre personnages y évoluent dans une gestuelle hip-hop, issue d’une recherche collective sur le mouvement et l’espace, accompagnés de Denis Bonnetier, directeur artistique de la compagnie de marionnettes jeune public Zapoï. Une invitation au voyage, et surtout une démonstration d’humanité partagée, où l’inanimé révèle une sensibilité touchante.

Louise Chevillard