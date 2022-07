Together, mise en scène d’Arnaud Anckaert. Entre mystères des attachements et énigmes de l’amour…

Noémie Gantier et Maxime Guyon offrent une interprétation magistrale de Together, mis en scène par Arnaud Anckaert. Remarquable analyse des périls de la sincérité amoureuse et des affres de la vie à deux.

« La vie humaine n’est qu’une illusion perpétuelle ; on ne fait que s’entre-tromper et s’entre-flatter. Personne ne parle de nous en notre présence comme il en parle en notre absence. L’union qui est entre les hommes n’est fondée que sur cette mutuelle tromperie. » remarque Pascal dans Les Pensées. Si le masque résiste à l’amitié, que dire de son indispensable port en amour ? Marivaux s’est déjà amusé à l’arracher des visages des amants dans Les Sincères, Dennis Kelly s’y emploie à son tour, situant sa pièce au moment de la pandémie et du confinement, époque où le surmoi était en pyjama et où bien des moitiés découvrirent l’horreur quotidienne d’une union véritable. Les deux personnages de Together oscillent donc entre Le Chat et Scènes de la vie conjugale, humour en plus et lucidité honnête en prime.

Au miroir de l’autre

Noémie Gantier et Maxime Guyon sont éblouissants de véracité et de justesse. Egalement attachants et aussi insupportables l’un que l’autre, leurs deux personnages se livrent à une scène de ménage tourbillonnante, qui oscille entre émotion et drôlerie, sans jamais tomber dans les affres pesantes de l’hystérie ou de la perversion. La mise en scène d’Arnaud Anckaert est à la fois fluide et tendue, tenant le spectateur en haleine avec un art consommé du suspense. Le huis clos flirte avec le thriller, et on suit le récit des règlements de comptes avec délice. Entre mystères des attachements et énigmes de l’amour, la magnifique leçon de ce spectacle tient à une évidence : on ne peut supporter l’autre qu’à la condition de se supporter soi-même. Peut-être est-ce là, au fond, ce que nous a appris le confinement. La pièce de Dennis Kelly, servie par ces deux comédiens remarquables, le suggère avec une exceptionnelle acuité.

Catherine Robert