Héroïne de Périne Faivre : un spectacle passionnant

Si la justice est un théâtre, on comprend souvent mal ce qui s’y joue. Périne Faivre l’élucide dans une œuvre où la réalité documente la fiction. Un spectacle passionnant, servi par des artistes prodigieux.

Pascal le remarque dans Les Pensées : les juges portent des robes rouges, « s’emmaillotent en chats fourrés » dans l’hermine et prononcent leurs sentences dans des palais imposants, parce que la justice des hommes n’est pas « la véritable justice ». On doit se contenter de cette science imparfaite qui frappe l’imagination, et de cet « appareil auguste » qui attire le respect. Qui a un jour fréquenté tribunaux et cours d’assises a forcément découvert la frustration du justiciable incompris, l’incapacité de la forme à rendre raison du fond, la disproportion entre la douleur de la victime et la sentence prononcée contre celui qui l’a lésée. La justice est injuste. Pourtant, ceux qui la servent font de leur mieux, même si la vérité n’est pas leur affaire, comme le martèle l’un des avocats du spectacle. Périne Faivre a construit, à partir de ce paradoxe, une œuvre lumineuse, haletante et passionnante. Soutenue par le désir de rendre claires les obscures subtilités juridiques et leurs complexités lexicales, elle convoque le jeu, la musique, la danse et les arts plastiques pour une audience en temps réel, qui bouleverse autant qu’elle fascine.

Un théâtre consolateur du monde

Kevin Adjovi-Boco, Antoine Amblard, Caroline Cano, Sophia Chebchoub, Florie Guerrero Abras, Daiana Migale et Maril Van Den Broek incarnent les juges, les avocats, les prévenus, les témoins, les policiers. Renaud Grémillon est à la musique ; Périne Faivre est dans son propre rôle, celui de témoin privilégié, qui lit son journal de bord après treize mois passés en immersion dans le quotidien de la vie d’avocat. Elle raconte et commente l’action dramatique, semblable au chœur antique, renforçant l’impression d’un théâtre rendu à sa fonction démocratique essentielle. L’écart symbolique et social entre ceux qui disent le droit et ceux qui s’en écartent apparaît, ainsi que les difficultés techniques et politiques d’une institution en mal de moyens, la cruauté des rendus de justice quand ils répriment les plus fragiles, les absurdités d’un système qui fait vite et parfois mal. Pourtant, les individus ne sont jamais brocardés ni humiliés ; le spectacle ne raille ni ne se moque jamais. Le jeu des comédiens, sidérant de vérité et de justesse, est d’un réalisme ahurissant ; la parole de la narratrice permet de distancer les affects et de contenir le voyeurisme. L’ensemble est d’une intelligence rare, offrant au public des moments de fulgurante communion qui réconcilient, sinon avec la justice, au moins avec son espoir. Avec ce spectacle, l’imagination, « maîtresse d’erreur et de fausseté » disait Pascal, offre sa puissance créatrice à la vérité, mettant à nu les humains dans leur misère et leur grandeur.

Catherine Robert