Le CDN Nancy-Lorraine de Julia Vidit en itinérance

Le Théâtre de la Manufacture présente trois formes extramuros, en plus des spectacles intramuros dont il est coproducteur. Volonté affichée de parler depuis la périphérie, du, pour et avec le plus grand nombre.

« L’urgence est aux câlins et aux coups de poing de proximité. »

Comment le CDN de Nancy est-il présent cet été à Avignon ?

Julia Vidit : En présentant trois œuvres contemporaines, conçues pour l’itinérance et qui la défendent. Je suis heureuse que nous soyons de l’autre côté des remparts et, en même temps, présents intramuros avec les coproductions du CDN. Je crois que ces allers-retours entre le centre et la périphérie sont au cœur de notre mission. Les CDN ont été conçus pour permettre la décentralisation en région. Or leurs salles et leurs programmations ont finalement reconstitué un public local assez élitiste, qui doit être plus ouvert. D’où la nécessité d’une itinérance régulière là où le théâtre ne va pas, là où il n’existe pas pour les habitants. Permettre une expérience théâtrale au plus grand nombre, telle est notre volonté. Ce qui suppose d’éviter la relation descendante du missionnaire culturel ! La rencontre doit être réciproque pour avoir lieu et créer un lien durable. A Nancy, nous avons l’équipe et l’outil pour créer des formes exigeantes pour l’itinérance, ce qui n’empêche évidemment pas de défendre les grandes formes au plateau. L’urgence est aux câlins et aux coups de poing de proximité : voilà pourquoi je trouve juste que nous ayons l’occasion de les présenter au Festival Villeneuve en Scène. C’est aussi l’occasion de rencontrer, d’échanger avec les publics et les professionnels sur l’itinérance théâtrale.

Comment ?

J.V. : Avec deux textes que je mets en scène. Skolstrejk (la grève scolaire) est un texte très politique, qui relève du théâtre-récit. « Skolstrejk för klimatet » (grève scolaire pour le climat) est le slogan de Greta Thunberg, devenue le symbole de la lutte pour l’environnement. Louise, le personnage de la pièce de Guillaume Cayet, compagnon d’écriture et de dramaturgie, lance une grève lycéenne. « Le monde sera sauvé par des gamins. », dit Elsa Morante. Qu’est-ce que le capital, le capitalisme, comment lutter aujourd’hui, comment la jeunesse peut-elle renverser l’ordre établi ? Ce spectacle, très joueur et plein de vitalité, est à son écoute. Nous jouons aussi Dissolution, où Rachid Bouali interprète, dans un dispositif tout doux, le texte de Catherine Verlaguet qui interroge la question de la mort et propose une manière d’en parler aux enfants, dans une langue très épurée, très franche. Un père vient visiter son père mourant à l’hôpital, en compagnie de son fils de 7 ans. Le grand-père explique sa disparition comme une dissolution – comme celle du sucre dans le thé qui le rend moins amer – et raconte une dernière histoire qui pose la question du choix. Finalement, c’est aussi la question que pose Skolstrejk : pour quoi agir ? Ces deux récits, intergénérationnels, interrogent la place de chacun dans le monde et ce qu’il en fait.

Quid de Quartiers Libres ?

J.V. : Cette troisième forme est une fenêtre ouverte sur l’aventure que l’on mène sur le territoire de Nancy. Depuis 2021, nous lançons chaque semestre une enquête itinérante auprès des travailleurs invisibles du soin, de l’enseignement public, des travailleurs Uber et des travailleurs sociaux. A chaque fois, Guillaume Cayet (qui est aussi au festival In avec Vive le sujet !) part en enquête avec un acteur ou une actrice, puis écrit une fiction qui donne lieu à des podcasts, des lectures, des débats. Le 16 juillet, sur l’île de la Barthelasse, à l’invitation du Festival Contre-Courant organisé par le CCAS, nous présentons le volet sur les travailleurs sociaux et les profs. Ce sont des fictions, loin du théâtre documentaire, qui restituent pourtant le réel de manière très forte. L’aventure est géniale. Le processus de création participatif, à sa façon, imagine la rencontre avec les publics. Ils font ce que nous sommes et j’aime que le CDN de Nancy vive cet Avignon 2023 avec ce souci-là.

Propos recueillis par Catherine Robert