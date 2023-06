Le directeur du Théâtre des Halles met à l’honneur les écritures d’origine roumaine à travers deux créations : Rhinocerii (en roumain, surtitré en français) d’Eugène Ionesco et Occident-Express de Matei Visniec (en français). Deux spectacles présentés en collaboration avec le Théâtre Matei Visniec de Suceava qui dénoncent les dérives du capitalisme et de la société de consommation.

Quelle est l’origine de votre collaboration avec le Théâtre municipal de Suceava ?

Alain Timár : Ma relation avec la Roumanie est ancienne et fructueuse. J’ai eu l’occasion, à plusieurs reprises, d’être invité dans ce pays pour mettre en scène des spectacles. Notamment à Cluj-Napoca, où j’ai créé Ubu Roi pour le Théâtre Hongrois de cette ville en 2011, et à Suceava, où j’ai mis en scène Rhinocerii en 2018. A la suite de ces deux créations est née l’idée d’entamer un dialogue, au Théâtre des Halles, pendant Avignon Off, autour d’une thématique intitulée Roumanie, paroles d’aujourd’hui. Car je crois que les pays d’Europe centrale et d’Europe de l’Ouest ont beaucoup de choses à se dire, et beaucoup de temps à rattraper après les décennies passées d’un côté et de l’autre du rideau de fer.

Vous avez donc décidé de présenter Rhinocerii et Occident-Express au Théâtre des Halles…

A.T. : C’est ça. Comme Eugène Ionesco, Matei Visniec est un auteur franco-roumain (ndlr, né en Roumanie en 1956, il a été naturalisé français en 1994, après s’être installé en France en 1987). Il fait partie de cette école un peu beckettienne, de la seconde moitié du XXème siècle, qui fut si forte en découvertes littéraires et théâtrales. Il y a de nombreux points communs entre ces deux auteurs. Bien sûr, comme je viens de le dire, ils ont la même origine, et tous deux ont un lien profond avec la France. Eugène Ionesco et Matei Visniec font partie de ces auteurs venus d’ailleurs qui ont enrichi le théâtre français. C’est pour moi, y compris d’un point de vue politique, quelque chose de très important à rappeler, quelque chose qui bat en brèche tous les tenants de l’enfermement et du franco-français.

Il s’agit également, si l’on se réfère aux deux pièces que vous mettez en scène cette année à Avignon, de deux auteurs qui pointent du doigt le totalitarisme et l’uniformisation des modes de vie…

A.T. : Dans Rhinocéros, Ionesco dénonce les systèmes totalitaires et les dangers du conformisme, de l’uniformisation des sociétés. Comme toutes les grandes œuvres, cette pièce peut parler à de multiples époques. Cette version en roumain éclaire les excès contemporains de la société de consommation. Quant à Occident-Express, de Matei Visniec, il s’agit d’un voyage initiatique dans les Balkans. Ce texte porte un regard d’une grande lucidité sur le capitalisme sauvage qui a remplacé, à l’Est, l’utopie communiste. À travers la symbolique et l’image de l’Orient-Express, qui traversait l’Europe, Matei Visniec parle avec beaucoup d’humanité et de profondeur, sans sentimentalité mais avec beaucoup de sentiments, des femmes et des hommes, notamment roumains, qui ont dû quitter leur pays pour travailler ailleurs. Mon pari a été de proposer aux comédiens roumains du spectacle de jouer en français. La couleur de leur accent confère, je crois, une grande véracité aux personnages de travailleurs immigrés qu’ils incarnent sur scène.

Avant cette version de Rhinocéros en roumain, vous avez, par le passé, créé des versions de cette pièce dans d’autres langues…

A.T. : Oui, j’ai mis en scène Rhinocéros à Budapest en hongrois, à Séoul en coréen et à Hong-Kong en cantonais. Comme je l’ai dit, il s’agit d’une pièce emblématique qui non seulement traverse facilement les périodes, mais aussi les frontières, qui peut plonger dans les modèles de toutes sortes de cultures. Lors de chacune de ces versions, j’ai fait prendre à la pièce de Ionesco une direction totalement différente.

Entretien réalisé par Manuel Piolat Soleymat