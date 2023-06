La nouvelle création de Julien Candy s’écrit en duo, dans une recherche sur la forme et le fond qui interroge nos liens avec densité et poésie.

Un petit chapiteau, des tables et des chaises, des verres, des plateformes et des agrès suspendus… La forme du cabaret est très clairement le point de départ voulu par Julien Candy, dans un désir fort de retrouver un lien avec le public, une intimité, une rencontre. Le Cabaret Renversé est sa réponse au contexte actuel, à sa recherche de cohérence dans sa vision du cirque. De là découle également le choix du duo, qu’il prend à bras-le-corps aussi bien pour parler de lien homme-femme – de l’amour ! – que pour déconstruire les attendus de cette relation que véhicule le cirque. Avec Juliette Christmann, Julien Candy utilise les ressorts de sa discipline (jonglage, lancer de couteaux, acrobaties aériennes, dressage…) pour mieux les renverser… et nous avec.

Nathalie Yokel