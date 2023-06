« Vassilissa et Baba-Yaga » conte visuel envoûtant dès 6 ans

Avec deux danseuses et une peintre au plateau, l’histoire de Vassilissa et Baba-Yaga est interprétée comme un conte visuel envoûtant.

Une petite fille est envoyée chercher du feu chez une sorcière et doit faire face à nombre d’obstacles qui lui imposeront de réfléchir : « Jusqu’à quel point pouvons-nous être curieux ? Quelles sont les limites que nous nous posons à nous-mêmes ? Quelles sont les limites nécessaires pour nous protéger du danger ? » Pour les enfants, la pièce est l’occasion de penser le discernement, l’écoute de soi et l’intuition. Dans une mise en scène envoûtante, où la projection de peinture en direct habille deux danseuses, la forêt et d’autres paysages, les comédiennes font des questionnements de la vie une expérience poétique.

Louise Chevillard