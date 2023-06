Avec quatre comédiennes, la compagnie Les Pies Menteurs s’empare d’un texte dur qui met les personnages et leur public face à leurs responsabilités… Une pièce émouvante qui réveille et permet l’identification.

Quatre amies d’enfance se retrouvent dans un chalet de montagne pour célébrer leur amitié. L’ambiance est comme tendue, l’une d’elle semble étrangement invisible. Puis l’impensable se dévoile : la quatrième, décédée sous les coups de son mari, réapparait à l’évocation de souvenirs. Alors la vérité devient brûlante et la culpabilité inonde le plateau, l’issue fatale comme révélateur des non-dits hante. Le texte fait suite à un long travail documentaire des autrices Tadrina Hocking et Sandra Colombo, afin de saisir toute la complexité d’une thématique où le déni et le silence ont une place importante, de saisir aussi une part de la vérité brute des situations de violence conjugale. « Je veux un spectacle avec du corps, ludique, émouvant et beau » confie le metteur en scène Christophe Luthringer.

Louise Chevillard