Festival SPRING 2023

Mobilisant du 8 mars au 16 avril 2023 plus de 60 partenaires en Normandie, le Festival SPRING éclaire la foisonnante créativité du cirque d’aujourd’hui, avec comme fil rouge de cette édition la thématique de la conquête de l’espace.

« Les artistes de cirque contemporain non seulement créent une œuvre esthétique mais introduisent aussi la notion de récit, un récit qui raconte le monde, qui exprime une vision singulière du monde et de notre condition humaine. » confie dans nos colonnes Yveline Rapeau, Directrice de SPRING et de la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie – La Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf (La Terrasse, n°307). Chaque année, SPRING reflète l’actualité de la création circassienne dans toute sa diversité, prêtant attention aux artistes émergents ou confirmés, éclairant l’amplitude des parcours et démarches esthétiques à travers des portraits d’artistes, s’ouvrant aux horizons internationaux, et défendant encore et toujours la création de qualité destinée au jeune public, avec notamment ses Family Fun Days. Le fil rouge de cette année, intitulé « La Conquête de l’espace », rappelle autant celle de l’espace public que celle de l’espace institutionnel qu’a réalisées le cirque, et désigne aussi cette tendance à modeler l’espace de jeu à travers l’utilisation voire l’invention d’agrès spécifiques, à l’instar par exemple de Mikado, petit récit d’effondrements du collectif Sous le manteau qui se déploie dans une forêt de mâts chinois.

Des trajectoires riches de sens

Les deux portraits d’artistes mettent en valeur des trajectoires riches de sens. Clément Dazin présente avec le fil-de-fériste virtuose Lucas Bergandi la création Angst autour de la peur, Inops qui met en jeu la servitude volontaire, ainsi que Cosmos, solo pour Ashtar Muallem, acrobate aérienne et contorsionniste. Coline Garcia défend la cause des femmes contre la domination masculine dans sa création Boîte noire, destinée aux adolescents, ainsi que la création circassienne pour le jeune public avec M.A.I.S.O.N. et TRAIT(s). L’ouverture à l’international cette saison éclaire la créativité de jeunes artistes flamands. Le jeune duo d’acro danse Sinking Sideways mène à la transe, les Malunés réinvente un pan de l’histoire foraine du cirque avec un spectacle fondé sur la maxillo-traction, et le duo de Circus Katoen s’empare de morceaux de pelouse incroyablement manipulés. Une dizaine de créations sont au programme, complétées par la diffusion d’une cinquantaine de propositions, qui essaiment dans toute la Normandie, dans et hors les murs, y compris le long de la Seine lors d’escales à vélo conçues par Sébastien Wojdan…

Agnès Santi