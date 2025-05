Grands noms et jeunes artistes, le monde du piano se retrouve comme chaque année à La Roque d’Anthéron.

Il n’y a pas si longtemps, quelques nouveaux venus au festival figuraient l’avenir du piano : Lucas Debargue, Alexandre Kantorow, Benjamin Grosvenor ou Yuncham Lim, désormais familiers des lieux, sont devenus des figures essentielles de l’interprétation. On les retrouve maîtres de leur répertoire : Fauré, Chopin, Scriabine et Liszt pour le premier (20 juillet), Premier Concerto de Brahms pour le second (le 22), Schumann et Moussorgski pour le Britannique (le 28), et pour le prodige Yuncham Lim les Variations Goldberg (6 août) et un concert à deux pianos avec son maître Minsoo Sohn (4 août). Ils rejoignent aujourd’hui les têtes d’affiche que sont Nikolaï Lugansky (31 juillet), Víkingur Ólafsson (2 août), Arcadi Volodos (le 3), Mikhaïl Pletnev (le 5) ou Nelson Goerner (le 9).

Une toute jeune génération

Mais déjà, une toute jeune génération s’affirme : Arielle Beck (21 juillet), Sae hyun Kim, récent vainqueur du Concours Long-Thibaud (le 23), Sophia Liu (qui partage avec Dang Thai Son les concertos de Chopin le 25), Ryan Wang, Prix Cortot 2024 (8 août) ou encore Mathis Cathignol dans Rameau, Chopin et Balakirev (le 13). Au total, plus de 80 concerts, à La Roque mais aussi hors les murs : récitals, musique de chambre, concertos, du baroque au contemporain, avec des portraits de Pierre Boulez, Michaël Levinas et Márton Illés et une intégrale des Études de Philip Glass.

Jean-Guillaume Lebrun