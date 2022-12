Laurence Equilbey dirige deux chefs-d’œuvre de Mozart avec Insula Orchestra

Laurence Equilbey dirige deux chefs-d’œuvre de Mozart : la Symphonie concertante avec Alexandra Conunova et Adrien La Marca et la 39e Symphonie.

La Symphonie concertante est l’illustration idéale de l’esprit mozartien du dialogue. En dédoublant le soliste, Mozart trouve de nouvelles possibilités expressives. Non seulement le violon et l’alto se partagent ou se renvoient l’un à l’autre les lignes mélodiques, mais ils multiplient les capacités discursives avec l’orchestre, tantôt contrepoint dramatique, tantôt partenaire volubile, parfois poussé au bord du silence. Cette œuvre de 1779, l’une des dernières de l’époque salzbourgeoise, annonce les chefs-d’œuvre futurs comme la 39e Symphonie qui partage la même tonalité de mi bémol majeur et où l’aspect dialogique s’étend aussi à l’ensemble de l’orchestre. Si les parfaits chambristes que sont Alexandra Conunova (violon) et Adrien La Marca (alto) sont les solistes rêvés pour la Symphonie concertante, il en va de même pour Insula Orchestra, conçu par Laurence Equilbey pour faire toute sa place à l’écoute mutuelle.

Jean-Guillaume Lebrun