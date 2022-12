Duo de stars avec Evgeny Kissin et Renée Fleming

Evgeny Kissin accompagne Renée Fleming dans un programme allant de Schubert à Duparc et Rachmaninov.

Génie précoce et pianiste majeur d’aujourd’hui, Evgeny Kissin n’avait jamais abordé le format du récital avec voix. C’est avec l’une des grandes divas actuelles, Renée Fleming, qu’il franchit le pas, dans un éclectisme à l’image de celui de la soprano américaine. Si le lied schubertien constitue une étape incontournable dans l’exercice, le programme ne s’arrête pas aux pages les plus connues et tisse des liens habiles avec Liszt, au travers du personnage de Mignon, tiré des Années d’apprentissage de Wilhelm Meister de Goethe. Du maître hongrois, le duo propose deux mélodies françaises qui font écho à celles de Duparc, l’un des orfèvres du genre dont l’exigence légendaire a sacrifié nombre de partitions pour n’en laisser que 28. Enfin, un florilège de pièces de Rachmaninov fait redécouvrir une facette plus intime du compositeur russe.

Gilles Charlassier