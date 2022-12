Le jeune prodige coréen Yunchan Lim au piano sur Bach, Beethoven et Thomas Adès

Vainqueur à 18 ans du Concours Van Cliburn 2022, le jeune prodige coréen propose un programme alléchant de pièces virtuoses signées Bach, Beethoven et Thomas Adès.

Si l’on se fie – et il n’y aucune raison de ne pas le faire – à son enregistrement (visible sur internet) du Troisième Concerto de Beethoven lors du Concours Van Cliburn, on tient assurément avec Yunchan Lim un jeune maître du piano. Limpidité des articulations, qualité du timbre, sens inné de la variation : non seulement tout est stylistiquement juste, mais c’est aussi une interprétation constamment créatrice, qui entraîne l’orchestre dans son plaisir de faire de la musique. Pour ce récital, il retrouve Beethoven avec deux recueils où l’invention est reine : les Bagatelles op. 33 et les Variations op. 35 dites « Eroica » sur un thème beethovénien bien connu. La démonstration virtuose se prolonge avec les contrepoints de Bach et les rêveries schumanniennes de Thomas Adès.

Jean-Guillaume Lebrun