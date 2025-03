Kazunori Kumagai Trio – Danse, Tap into the Light

Kazunori Kumagai est un danseur de claquettes unique, qui partage ses activités entre les États-Unis et le Japon.

Sélectionné par Newsweek Japan comme l’une des « cent personnes japonaises les plus influentes au monde », Kazunori Kumagai « Kaz » est un véritable artiste de claquettes, mais surtout un improvisateur hors-pair. Formé à la comédie musicale à New York notamment par Ted Levy et Gregory Hines, et par les meilleures écoles, où l’on entraîne les danseurs pour les plus grands shows de Broadway, il a depuis reçu de nombreux prix tels que le Bessie Award 2016 Outstanding Performer, le Flo-Bert Award 2014. Il se produit et enseigne dans le monde entier, a chorégraphié et même composé deux chansons pour l’Ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo (2020). C’est donc un événement de le voir en France, en solo et dans le trio qu’il forme avec le pianiste Toru Dodo et le bassiste Alex Blake, à l’invitation de la Maison de la Culture du Japon à Paris.

All that jazz !

Il présente un solo et une performance en trio avec ses musiciens, pour un spectacle d’une énergie folle, d’une virtuosité technique impressionnante, tant au niveau de la danse que de la musique. En effet, les parcours des deux musiciens qui l’accompagnent sont tout aussi exceptionnels que le sien. Toru Dodo fut un enfant prodige du classique avant de se tourner vers la musique Jazz avec un succès indéniable. De 2011 à 2024, il est le pianiste attitré du spectacle à succès Off-Broadway Sleep No More. Quant à Alex Blake, son talent se mesure à la pléthore de musiciens qui ont fait appel à lui : en plus d’avoir joué avec Dizzy Gillespie, Sonny Rollins, Sun Ra, Art Blakey et autres cadors, il a reçu un Grammy, a été intronisé au Brooklyn Jazz Hall of Fame and Museum, a reçu le Lifetime Achievement Award du Central Brooklyn Jazz Consortium en 2011. Tap into the Light, plus encore qu’un spectacle chorégraphique, est un événement musical, les claquettes étant à la fois danse et instrument de percussion corporel, ponctuant de ses frappes virtuoses ce trio d’exception.

Agnès Izrine