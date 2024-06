Avec Last Birds chorégraphié par Ariane Liautaud, le tango quitte son nid traditionnel pour prendre son envol.

Comment, tout en conservant le vocabulaire spécifique du Tango, danse de couple par excellence, créer une chorégraphie pour cinq danseurs ? Tel est le défi que propose la Tangoart Company dirigée par Ariane Liautaud. Cette dernière, formée en danse classique au Conservatoire supérieur de danse de Paris, s’installe à Buenos Aires pour vivre sa passion du Tango. Revenue en France, elle fonde sa compagnie en 2015, et s’investit dans un travail de création. Last Birds mêle la danse à la poésie pour façonner une création virevoltante, un conte philosophique sur les rapports humains, avec ces drôles d’oiseaux que sont les danseurs. Tout en brisant le mythe sensuel du couple et la dépendance qui en découle, la chorégraphe crée une forme contemporaine, un renouveau du Tango, où le toucher, l’organicité des mouvements qui se répercute d’un corps à l’autre deviennent essentielle. Elle vise à inventer des interactions inédites entre les interprètes, soutenus par une création musicale et sonore qui mixe les voix, les rythmes du tango et ceux de la musique électronique actuelle.

Agnès Izrine