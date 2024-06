Le comédien et metteur en scène Jean-Pierre Niobé se saisit de l’un des textes du dramaturge, cinéaste et écrivain italien Ascanio Celestini, placé dans la lignée de cette figure littéraire libertaire et contestataire « impayable » que fut Dario Fo. Au cœur du sujet de ce seul en scène engagé, les aberrations de nos sociétés modernes.

Directeur artistique du Collectif TonTon LaProd, lequel travaille essentiellement avec des auteurs contemporains sur des textes écrits à la première personne, le comédien et metteur en scène, Jean-Pierre Niobé dit pourquoi il a choisi ce texte : « Ascanio Celestini, installé à Rome, est l’un des auteurs les plus connus du théâtre narratif, courant spécifique à l’Italie dans la lignée de Dario Fo. La dramaturgie classique y cède à l’art du conteur. Et le narrateur reprend le rôle de l’intellectuel devenu la mauvaise conscience de son temps ». Avec ce Discours à la Nation, l’auteur touche à la question de la lutte des classes en prenant le point de vue des dominants pour faire éclater leur impudence non sans dénoncer l’inertie de ceux que La Boétie, déjà, alertait dans son Discours de la servitude volontaire.

Une approche intime

Débarrassés de tout souci de respectabilité, ces discours d’un humour ravageur, signés par Ascanio Celestini, témoignent d’un sens politique acéré et d’un véritable amour des « petites gens ». « Nous nous orientons vers une approche intime avec le « je » comme base de travail » note Jean-Pierre Niobé qui porte le texte seul en scène. Il ajoute : « Nous tenons à montrer un homme face à ses tourments, ses empêchements. Nous voulons construire un personnage dans sa naïveté, dans sa joie de vouloir changer le monde ou le faire exploser. L’histoire, intitulée La Goutte en est le squelette. Il n’est pas question de se dédouaner de la cruauté et du cynisme qui le caractérise. Il s’agit de construire un spectacle tonique articulé à une proposition musicale électro burlesque. L’idée étant de proposer un spectacle joyeux et militant ».

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens