Toujours reliée aux Ballets Russes, Lara Barsacq entrecroise aujourd’hui les œuvres musicales, poétiques et chorégraphiques autour de L’Après-midi d’un faune.

« La figure de la grande nymphe m’intrigue dans le sens où, comme tant de fois dans l’histoire de l’art, il s’agit d’un regard masculin posé sur ce qu’est la femme. J’avais envie de pouvoir déconstruire ce regard masculin, et de penser finalement au désir féminin. Parce que personne ne se pose, à aucun moment – ni Nijinski, ni Debussy, ni Mallarmé – la question de ce que cette femme ressent. Le point de départ a été pour moi le Prélude composé par Debussy, qui est une œuvre extraordinaire, féérique, sensuelle, érotique, qui me donne vraiment envie de la réinterpréter, de me plonger dans son univers, d’effectuer des recherches parmi toutes les références possibles et dans les archives. Pour moi, tout est source d’inspiration, c’est ma façon de travailler.

Rendre hommage et recréer

Je cherche à l’intérieur de l’archive quel est l’endroit qui va générer une forme de créativité : à quel endroit les portes s’ouvrent dans notre imaginaire, et, quand quelque chose s’émancipe de l’archive, comment cela me donne envie d’une forme de recréation autre. Dans le processus de création, on s’en éloigne et on y revient : ce sont toujours des va-et-vient entre une liberté face à l’archive et aussi un amour, une envie de retranscrire l’archive. Se côtoient le désir de partager ces œuvres majestueuses, qui méritent leur place car elles sont magnifiques, mais aussi celui d’élaborer une critique vis-à-vis des femmes qui sont instrumentalisées, figées. Nous avons envie de montrer d’autres corps et de parler du réel. Aussi, nous prenons la parole de façon très simple, dans une forme d’accessibilité, et il y a des temps de vidéo, dont un moment à l’opéra Garnier où l’on accède aux costumes de la pièce de Nijinski dans l’atelier. Au final j’espère que les spectateurs et spectatrices seront face à une œuvre où ils se diront oui, c’est une recréation, mais c’est aussi un hommage. »

Propos recueillis par Nathalie Yokel