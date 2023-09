« Et de se tenir la main » de Mélanie Perrier

D’un geste aussi doux en apparence que se tenir la main, Mélanie Perrier élabore une épopée autour de sa signification dans le quotidien. Une réflexion menée avec un « comité d’enfants » de 6 à 10 ans.

Cela peut être une déclaration d’amour timide lorsqu’elles se frôlent, une déclaration de guerre lorsqu’elles se heurtent violemment. De quoi les mains sont-elles capables ? C’est ce qu’a cherché à chorégraphier Mélanie Perrier dans un duo sensible entre Yannick Hugron et Hugo Epié. « Emblème de notre capacité d’agir », les mains et leurs multiples possibilités ont été passées au crible par les artistes ainsi que par un groupe d’enfants qui ont réfléchi et permis d’ouvrir les regards et de composer une expérience fascinante. Une infinité de verbes et de sensations se donnent à voir au rythme d’une création musicale du batteur Didier Ambact : frôler, toucher, caresser, encourager, exprimer, craindre, supplier, écrire, douter, appeler, jurer, moquer, frapper, humilier…

Louise Chevillard