L’Enfant sauvage

Labellisé « spectacle d’utilité publique » par le service public francophone bruxellois, coup de cœur du bureau de lecture de France Culture, ce monologue signé par l’autrice belge lauréate de plusieurs prix Céline Delbecq éclaire l’enfance maltraitée et les violences institutionnelles qui lui sont attachées.

« Cela parle d’enfant battu, abandonné, et de l’incrédule humanité d’un homme qui croit en l’amour de cet enfant. Une confrontation meurtrière entre cette dérisoire tentative d’aimer et la barbarie institutionnelle. » Le comédien Serge Lacan, également fondateur de la compagnie Un, deux, trois…Soleils, a voulu incarner, seul en scène, cet homme ordinaire, vieux garçon, anti-héros par excellence, qui raconte son histoire et celle d’Alice, cette enfant qu’il a découverte, abandonnée, dont il va tenter de prendre la défense. La pièce questionne la rigidité des systèmes administratifs ou juridiques, la nature des réponses faites aux enfants maltraités, les violences institutionnalisées face aux plus fragiles d’entre nous.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens