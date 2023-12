Laëtitia Pitz, Benoit Di Marco et Xavier Charles signent une remarquable adaptation musicale et vocale des Furtifs d’Alain Damasio, et réunissent des artistes de grand talent pour en offrir une interprétation fascinante et envoûtante.

Les furtifs sont partout mais on ne les voit jamais puisqu’ils se pétrifient dès qu’un regard les saisit. Leur chair est de son plutôt que de sang, mais l’on peut apprivoiser leur vitalité, comme la main patiente réussit à frôler le vif-argent. Lorsque Laëtitia Pitz, dans une scène d’une poignante intensité au milieu du spectacle qu’elle a imaginé avec le musicien Xavier Charles, câline Tishka, la petite fille devenue furtive, et caresse son dos duveteux, on comprend ce que décrit Alain Damasio dans son roman : de même que la note peut se faire bleue, elle peut se faire fourrure soyeuse dans les bras de la mère ou petite patte aux coussinets délicats sur la main du père. Le remarquable travail d’adaptation réalisé par Laëtitia Pitz et Xavier Charles fait honneur à la dystopie imaginée par Alain Damasio en composant, à partir de ce roman-fleuve, une partition dramatique ciselée. Mais il rend aussi hommage aux pouvoirs de la musique, qu’elle naisse des instruments ou de la voix. Si Sélim Zahrani, Benoit Di Marco et Laëtitia Pitz sont les récitants, les musiciens interprètent avec eux les personnages de cette fresque foisonnante, au point qu’on a l’impression que les furtifs envahissent peu à peu la salle. Ils gambadent sur les archets, sautillent sur les baguettes, sortent des saxophones et des trombones, se lovent à l’abri des flancs de la contrebasse et surgissent inopinément d’un instrument, sitôt qu’on a l’œil fixé sur un autre, avec tendresse ou malice, avec une timidité craintive ou une assurance insolente.

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent

En écoutant les aventures de Lorca et Sahar partis à la recherche du « frisson », cette mélodie fondamentale qui leur rend la fillette qu’ils croyaient perdue, en suivant celles des chasseurs de furtifs, on est progressivement convaincus de l’existence de ces êtres extraordinaires qui, dans le roman, métabolisent les objets qu’ils rencontrent pour alimenter leurs métamorphoses incessantes et qui, sur scène, vont d’archets en pistons pour se transformer et se ressourcer, de traits mélodiques en grincements, de souffles en chuintements. Xavier Charles, Benjamin Dousteyssier, Sébastien Beliah, Patricia Bosshard, Antonin Gerbal, Louis Laurain, Anaïs Moreau, Alexis Persigan et Marie Schwab offrent leur talent musical inventif et allègre à la partition, pendant que Sélim Zahrani, Benoit Di Marco et Laëtitia Pitz jouent de la voix comme d’un instrument. L’ensemble crée un monde fantastique et poétique d’une puissance évocatrice sidérante. Les artistes majuscules ainsi réunis offrent un spectacle d’une rare beauté et d’une extraordinaire créativité. À ne pas rater !

Catherine Robert