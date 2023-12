Omar Porras célèbre les 30 ans de sa compagnie, le Teatro Malandro, avec un conte exaltant, un rêve baroque inspiré par Il Pentamerone ou Le Conte des Contes (1634) du napolitain Giambattista Basile.

La troupe du Teatro Malandro reprend cette mise en scène horrifique et facétieuse qui s’empare d’Il Pentamerone, recueil de fables nées dans l’Italie du XVIIème siècle. L’adaptation est conçue autour d’un Prince mélancolique qui, sur les conseils du Docteur Basilio, découvre des contes afin de guérir, en un parcours initiatique pétri de surprises. La pièce met en forme un théâtre musical nourri de tradition orale, d’émotions fortes et de situations extrêmes, où l’imagination prend le pouvoir, où le jeu se plaît à déployer tous les artifices et moyens techniques de la scène.

Célébrer la magie du théâtre

« Je rêvais depuis longtemps du Grand-Guignol, sans réussir à trouver un texte qui me corresponde. C’est en lisant Psychanalyse des contes de fée de Bruno Bettelheim que j’ai découvert le nom de Giambattista Basile. La lecture de ses contes m’a enchanté, et j’ai immédiatement voulu en adapter quelques-uns. Ils représentent l’essence la plus pure, la plus efficace, la plus cruelle du conte, raconté dans une veine poétique qui mêle le grotesque et le sublime. Le compositeur Christophe Fossemalle a contribué à l’adaptation que j’ai voulue musicale » confie Omar Porras. Portée par des comédiens-chanteurs de forte trempe – Simon Bonvin, Philippe Gouin, Marie-Evane Schallenberger, Jeanne Pasquier, Cyril Romoli et Audrey Saad -, cette traversée fabuleuse célèbre les 30 ans du Teatro Malandro et la magie du théâtre.

Agnès Santi