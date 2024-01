« Invisibili », le superbe memento mori d’Aurélien Bory

Dans sa dernière création, Invisibili, Aurélien Bory donne vie avec brio à une fresque sicilienne anonyme du XVème siècle représentant la mort.

À l’origine d’Invisibili il est une fresque murale anonyme du XVème siècle intitulée Le Triomphe de la mort. Conservée à la Galerie Abatellis de Palerme et conçue à la manière d’une tapisserie, elle représente un squelette riant sur son cheval décharné qu’entourent nombre de personnages. Aurélien Bory lui donne corps et vie sur scène en la reproduisant à l’identique sur une toile supportée par un cadre mobile. Au gré de ses mouvements, elle fait apparaître en s’envolant dans un fracas ou dissimule le chanteur nigérian Chris Obehi et trois excellentes danseuses siciliennes, tandis que le musicien Gianni Gebbia souffle avec maestria à jardin dans son saxophone.

La mort par-delà les âges

Conjuguant ses indéniables talents de plasticien, de metteur en scène et de chorégraphe, Aurélien Bory tel un magicien nous fait voyager dans les méandres de la fresque, et les interprètes en reproduisent de mille merveilleuses façons des détails et attitudes. L’artiste prend soin de nous rappeler à la manière d’un memento mori que si nous nous sommes débarrassés de la peste noire, la mort rode toujours, sous de nouveaux traits. L’on croise ainsi des blouses blanches diagnostiquant un cancer qui emportera une jeune femme, engloutie par la toile, ou un bateau pneumatique, embarcation de fortune malmenée par des flots rugissants. Invisibili est une pièce de toute beauté qui bouleverse et fait frémir mais sait aussi provoquer un rire libérateur dans certaines de ses séquences.

Delphine Baffour