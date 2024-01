Projet franco-algérien qui mélange les comédiens et les langues au plateau, Les Généreux dans la mise en scène de Jamil Benhamamouch redonne vie à l’œuvre d’Abedlkader Alloula, dramaturge oranais tué pendant la guerre civile.

Un syndicaliste qui met en place une structure parallèle de soin des animaux du zoo, le concierge d’un lycée qui parle aux élèves du squelette de son défunt ami cuisinier, un employé d’hôpital qui s’agite dans les couloirs de la morgue, Les Généreux inventés par Abdelkader Alloula sont des petites gens qui se lancent dans des entreprises altruistes et insensées. Jamil Benhamamouch monte ce triptyque du dramaturge oranais, 30 ans après sa mort, dans une nouvelle traduction de Rihab Alloula et une distribution qui réunit comédiens français et algériens. Il mélange les langues au plateau pour célébrer « une fête des yeux et des oreilles rythmée par le dire et le geste ».

Eric Demey