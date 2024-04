Premier spectacle créé par Caroline Guiela Nguyen au Théâtre national de Strasbourg, institution que l’autrice et metteuse en scène dirige depuis septembre dernier, Lacrimamêle des récits de vies à l’histoire d’une robe de mariée pas comme les autres.

« À l’origine de Lacrima, il y a mon envie d’explorer la question du secret et l’univers de la couture. Reprenant à mon compte des faits liés à la conception de la robe de mariée de Lady Di, qui a été réalisée dans le plus grand secret, j’ai imaginé une histoire similaire qui se passe en 2025. Une princesse fictive passe commande de sa robe de mariée à une maison de haute couture parisienne. La broderie, elle, est confectionnée à Mumbai. La dentelle, à Alençon. Un récit choral se déploie entre ces trois villes. En temps réel, une robe prend peu à peu forme sur le plateau. Parallèlement à cela, on suit les histoires intimes des différents protagonistes liés à l’élaboration de cette robe. Car l’existence de chacun d’entre eux est bousculée par le secret auquel ils ont toutes et tous l’obligation de se soumettre.

De Paris à Mumbai, en passant par Alençon

L’écriture de Lacrima — qui se joue en français, en anglais et en tamoul — est très proche de celle d’une série, avec ses rebondissements, ses aspects dramaturgiques mainstream. Pour moi, il est très important d’inventer un théâtre qui se nourrisse de la culture populaire. C’est vraiment ce que j’aime faire, ce qui m’inspire. Comme toujours, ma distribution associe des interprètes amateurs et professionnels, des personnes qui connaissent le théâtre et d’autres qui n’en ont jamais fait et parfois, même, jamais vu. C’est une autre façon d’être sûre que mon spectacle s’adresse à toutes et à tous, qu’il concerne tout le monde. Ma volonté de donner corps à un théâtre populaire commence là, dès le début du processus de création, lorsque je compose ma distribution, en imaginant un espace où chacun peut prendre parole, où chacun peut se projeter. »

Propos recueillis par Manuel Piolat Soleymat