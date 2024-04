Gravitropie (une somme de désordres possibles) de Julien Reynès

Le spectacle de Julien Reynès place cinq danseurs-acrobates aux prises avec un plateau continuellement en rotation.

Julien Reynès puise dans son expérience des disciplines du cirque et de la danse pour mettre en scène cinq corps qui se retrouvent confrontés à des forces qui les déplacent et les bousculent. Isolément, ils s’embarrassent plus qu’ils ne s’aident : il leur faut donc trouver une façon de faire groupe, d’inventer une réponse collective à cette situation qui les met en difficulté. Pour garder leur verticalité, pour trouver des points fixes, ils doivent organiser de nouvelles solidarités. C’est un spectacle au dispositif trompeusement simple, qui permet de travailler sur le couple individu/groupe en même temps que sur le couple équilibre/déséquilibre. La force centrifuge permet de prendre des postures impossibles, d’inventer de nouvelles acrobaties. Lancés dans une course contre la machine, les danseurs-acrobates testent les limites de leur résistance.

Mathieu Dochtermann