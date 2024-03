La Walkyrie sous la direction de Yannick Nézet-Séguin

Stanislas de Barbeyrac chante son premier Sigmund avec l’Orchestre Philharmonique de Rotterdam sous la direction de Yannick Nézet-Séguin.

Deuxième des quatre drames qui composent la Tétralogie de Wagner, L’Anneau du Nibelung, La Walkyrie en est aussi le plus immédiatement lyrique, et le plus souvent donné – en concert comme sur scène. Poursuivant le cycle en version de concert qu’il a initié en 2022 avec l’Orchestre Philharmonique de Rotterdam, dont il fut le directeur musical de 2008 à 2018, Yannick Nézet-Séguin, l’une des baguettes les plus en vue du moment, fera ressortir toute l’intensité expressive de ces trois actes jalonnés de pages parmi les plus célèbres du répertoire – le duo du printemps entre les deux jumeaux, la chevauchée des Walkyries ou les adieux de Wotan. S’il s’est fait d’abord connaître dans les emplois de ténors mozartiens, Stanislas de Barbeyrac évolue vers des rôles plus dramatiques, et interprétera ici son premier Sigmund, aux côtés de la Sieglinde d’Elza van den Heever, une habituée de l’opéra germanique. Wotan et Brünnhilde reviennent à deux solides voix : Brian Mulligan et Tamara Wilson, entendue récemment à Bastille dans Beatrice di Tenda.

Jean-Guillaume Lebrun