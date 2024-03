Médée de Charpentier au répertoire de l’Opéra national de Paris

L’unique tragédie lyrique de Charpentier fait son entrée au répertoire de l’Opéra national de Paris dans une mise en scène de David McVicar, avec Lea Desandre dans le rôle-titre, et sous la direction de William Christie.

Depuis sa première en 1693 devant Louis XIV sur un livret de Thomas Corneille, Médée de Charpentier n’avait jamais été redonné à l’Opéra national de Paris. C’est dans une production de David McVicar, créée à l’English National Opera en 2013 et vue à Genève en 2019, qui déplace le cadre de la vengeance de la magicienne de la Grèce mythologique vers la Seconde Guerre mondiale, que l’ouvrage fait une entrée au répertoire du Palais Garnier. Il signe également le retour, après six ans d’absence sur la scène parisienne, de William Christie, avec Les Arts Florissants. Après y avoir dirigé Lorraine Hunt et Stéphanie d’Oustrac, cette figure légendaire du Baroque accompagnera dans le personnage éponyme un fruit du Jardin des Voix qu’il a initié, Lea Desandre, aux côtés de valeurs sûres comme Reinoud Van Mechelen ou Emmanuelle de Negri.

Gilles Charlassier