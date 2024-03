La compositrice Isabelle Aboulker signe un opéra sur mesure pour la Maîtrise populaire de l’Opéra-Comique.

Dans l’histoire de l’opéra, les compositeurs et leurs librettistes se sont longtemps appuyés sur quelques personnages emblématiques. Le public, connaissant l’intrigue, peut alors se concentrer sur les beautés de sa mise en musique. On retrouve ainsi, dans les opéras qu’Isabelle Aboulker livre au jeune public depuis plus de quarante ans, les animaux de La Fontaine, les enfants des contes de Perrault et d’autres motifs encore – Ulysse, Christophe Colomb ou, plus récemment, Olympe de Gouges – comme sortis de l’imaginaire des écoliers et collégiens. Pour sa nouvelle création, elle met en scène la jeunesse même, celle que le librettiste Adrien Borne a rencontrée au cours des ateliers de la Maîtrise populaire de l’Opéra-Comique. Des rôles sur mesure donc, mais distanciés par la musique toujours limpide d’Isabelle Aboulker, portée ici par Mathieu Romano à la tête de l’orchestre Les Frivolités Parisiennes dans une mise en scène de James Bonas.

Jean-Guillaume Lebrun