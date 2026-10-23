Dans son seul en scène Celle qui doute, Isabelle Lafon fait du tremblement, de l’incertitude qu’elle cultive depuis toujours dans son théâtre un espace de liberté où se rencontrent trois femmes. Trois manières d’habiter le monde.

Dans les spectacles qu’elle crée depuis 2002 avec sa compagnie Les Merveilleuses, Isabelle Lafon déploie des récits si peu linéaires, si digressifs qu’ils résistent à la tendance actuelle à désigner d’abord un spectacle par son sujet. Pour cette artiste qui écrit et met en scène toutes ses créations, où elle est aussi comédienne, le doute est non pas un handicap mais une façon de marcher un peu à côté des formes dominantes de pensée et de théâtre. Intitulée Celle qui doute, sa nouvelle pièce qu’elle présente comme les précédentes à La Colline – Théâtre national s’annonce ainsi comme une occasion d’affirmer, de creuser un sillon déjà ancien. Seule en scène alors qu’elle ne l’a pas été depuis son premier spectacle Igishanga, où elle portait la parole de deux rescapées du génocide rwandais telles que rapportées par Jean Hatzfeld, l’artiste vient pour la première fois partager ses tremblements en son nom propre. Elle ne renonce pas pour autant à la fiction. En plus d’Isabelle, 66 ans, comédienne qui veut faire du stand-up et qui doute, elle « incarne, esquisse, se laisse emporter » par deux autres femmes, l’une de 85 ans et l’autre de 16 qui n’ont en commun que d’habiter dans la même rue.

Drôles de voisines

Isabelle Lafon n’en est pas à son coup d’essai en matière de récit d’aventures collectives féminines. Et Celle qui doute n’est d’ailleurs pas sans faire penser à sa précédente création, l’excellente Cavalières où cinq femmes s’inventaient une vie commune autour de Madeleine, une enfant « un peu particulière » – pour ne pas dire « handicapée », terme que rejette Isabelle Lafon parce qu’il sépare les êtres. Dans Celle qui doute on retrouve en effet Madeleine qui a à présent 16 ans et connaît ses premiers émois amoureux. Keto, la plus âgée des trois voisines, est d’origine géorgienne et est interprète de langues dans le milieu du cinéma. En entremêlant les voix de ces trois personnages de générations et de cultures différentes, l’artiste cherche à faire apparaître « ce qui circule entre elles : le désir, la curiosité, la peur parfois, la façon d’aller vers quelqu’un ». À l’écart des déterminismes sociaux et culturels, la relation qui se tisse entre les trois femmes du spectacle sonne comme la promesse de possibles meilleurs que ceux qui semblent se profiler aujourd’hui. À condition d’oser la rencontre.

Anaïs Heluin