With Love, Baubo, premier théâtre musical de La Bouche, écrit et mis en scène par Mascare, raconte la naissance du cabaret, entre solitude et joie d’être ensemble, de s’assumer. Un geste finement interprété, poétique, qui ne réinvente néanmoins pas le genre.

« Il y a certaines personnes à qui on laisse très peu de place, c’est comme ça, alors il faut tout arracher. » With Love, Baubo est le premier théâtre musical du cabaret La Bouche, un début prometteur. Écrite et mise en scène par Mascare, la pièce suit un fil conducteur en deux temps ; d’abord autour de la solitude, du doute, puis de la naissance du cabaret, des rencontres, des identités rassemblées, de la joie que cet art scénique procure, tout en conservant l’essence politique de ce dernier. Entre les performances intervient la voix de la narratrice, la déesse Baubo, protectrice du cabaret dans un monde où les identités différentes sont en proie à la tristesse, à l’isolement. Le premier passage de chaque artiste est plus sombre et plus engagé politiquement, à l’instar de la reprise poignante de « Li Beirut » de Faïrouz par Diva Beirut en hommage à son pays d’origine, le Liban. Le deuxième passage se fait plus joyeux, plus comique, plus détendu, pour célébrer ensemble, se panser, s’affirmer.

Le cabaret comme refuge

Ce soir-là, quatre performeurs se succèdent : Bili Bellegarde et Grand Soir, accompagnés de leurs invités Diva Beirut et Patachtouille. Le spectacle, davantage tourné vers le chant et la musique, contient également de la danse, du lipsync et des duos plus comiques. Bili Bellegarde est particulièrement étincelante, par son costume autant que par sa voix claire, maîtrisée à merveille. Grand Soir accompagne les artistes au piano et nous offre de doux moments de poésie quand vient son tour, notamment avec sa gracieuse composition Dans le ciel bleu. Le personnage humoristique de Patachtouille fonctionne tout aussi bien, tantôt déguisé en Vache qui rit, tantôt jouant avec le générique de l’émission pour enfants Il était une fois… la Vie pour aborder le sujet de la séropositivité. « Les cabarets sont les navires de mes peines » nous souffle Baubo à l’oreille. Ils sont un refuge, autant pour les comédiens que pour les spectateurs. Jacques Brel, Starmania, Jeanne Moreau, Shakira et David Bowie… Le répertoire est éclectique mais demeure assez classique. Des interprétations sincères, justes, qui sont accompagnées d’une narration poétique, dans une mise en scène minimaliste – une table, un piano – et de jolis costumes pailletés. With Love, Baubo ne réinvente pas le cabaret, mais en propose sa propre version, avec des artistes talentueux et une grande force collective qui émane des quatre interprètes.

Siloé Lemaître