76ème édition du Festival d’Anjou

Après une édition 2025 au taux de fréquentation historique, le Festival d’Anjou continue de se réinventer grâce à la direction inspirée de Jean Robert-Charrier. Une vision qui brasse les esthétiques pour créer une programmation à la fois exigeante et accessible au plus grand nombre.

Brutalement amputée de subventions de la Région Pays de la Loire et de la Ville d’Angers en 2025, le Festival d’Anjou n’a pourtant pas baissé les bras. Il tient sans ployer le cap de ses ambitions en proposant une édition 2026 riche de propositions extrêmement diverses — une édition qui voit en outre le retour de son Concours des compagnies, main tendue à l’émergence interrompue durant deux ans pour raisons budgétaires. Aujourd’hui soutenue par le Département de Maine-et-Loire, ainsi que par des mécènes privés, la manifestation dirigée depuis sept ans par Jean Robert-Charrier propose vingt spectacles issus des champs du théâtre public et du théâtre privé. C’est la marque de fabrique qui a fait le succès du jeune directeur : dépasser les frontières, brouiller les repères, faire tomber les chapelles pour proposer un théâtre exigeant et populaire qui célèbre l’art de dire, de rire et de rêver.

L’art de dire, de rire, de rêver

Ainsi, du 1er au 26 juin, les publics du Festival d’Anjou pourront notamment applaudir Pierre Arditi et Nicolas Briançon dans Je me souviendrai… de presque tout ou encore Josiane Balasko et Marilou Berry dans Ça, c’est l’amour. Ils pourront découvrir les couleurs sensibles d’Au Bon Pasteur, Peines Mineures (2) de Sonia Chiambretto, d’Article 353 du Code pénal de Tanguy Viel, d’Il ne m’est jamais rien arrivé d’après Le Journal de Jean-Luc Lagarce… Quant aux collectifs participant au Concours des compagnies, ils sont au nombre de cinq : Spell Mistake(s), Groupe Déjà, L’Envers Libre Creations, Saiyan et Backrooms. Cette programmation éclectique prendra corps au château du Plessis-Macé, comme dans d’autres endroits des territoires. Une façon d’aller à la rencontre de tous les publics, pour diffuser partout le goût de la découverte théâtrale.

Manuel Piolat Soleymat