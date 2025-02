La prestigieuse Rambert Dance Company que dirige Benoit Swan Pouffer s’installe à la Seine Musicale pour 20 représentations de Peaky Blinders : The Redemption of Thomas Shelby.

Série incontournable d’abord diffusée sur la BBC, Peaky Blinders se déploie en six saisons et narre l’histoire d’une famille de criminels, emmenée par l’ambitieux Thomas Shelby, dans le Birmingham de l’entre-deux-guerres. La prestigieuse Rambert Dance Company, plus ancienne compagnie de ballet britannique, s’est emparée de ce sujet pour créer Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby en 2022, demandant à Steven Knight, le créateur de la série, d’en assurer lui-même l’adaptation scénique. Après un important succès aussi bien public que critique au Royaume-Uni, cette production grand format, dont la bande son est interprétée live, arrive à La Seine Musicale pour séduire les fans du programme télévisé comme les béotiens.

Delphine Baffour