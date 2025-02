Ayelen Parolin, de « Simple » à « Zonder »

La chorégraphe argentine Ayelen Parolin est sous les feux de l’actualité avec deux pièces en tournée : Simple et Zonder. Deux trios décalés et originaux.

Alors que s’achèvent les représentations en France de Malón, pièce qu’Ayelen Parolin a créé en 2024 pour les 24 danseurs du Ballet de Lorraine, on peut s’amuser à déceler les continuités et obsessions qui irriguent son travail. Deux occasions nous sont données d’appréhender la danse de la chorégraphe argentine, avec Simple (2021) et Zonder (2023), deux pièces qui constituent une belle entrée dans sa matière tant elles se répondent et offrent une forme de signature directement identifiable. Ces deux trios ont sans nul doute constitué une matrice pour le travail avec le Ballet de Lorraine, permettant ensuite à la chorégraphe des jeux de démultiplication, de masse, d’énergie collective, d’expansion, jusqu’au débordement façon rave party.

Objets dansants non identifiés

Avec Simple, on entre dans un univers tout en décalage, tant le sérieux est à mettre de côté si on veut l’appréhender sereinement. Simple, comme ces rapports au jeu, à l’idiotie, à la décontraction, à la danse (Merce Cunningham !) qui semblent guider les évolutions de ces personnages pour le moins étranges… Cette étrangeté pousse à la virtuosité d’un état de corps extrêmement travaillé, jamais laissé au hasard. Zonder, à découvrir dans le cadre de la Biennale de Danse du Val-de-Marne, reprend les mêmes codes colorés et engage encore les interprètes dans la déconstruction du beau, du bien-dansé, faisant entrer le comique et la joie dans une forme d’extravagance assumée. Ce cycle d’Ayelen Parolin est assurément un O.V.N.I. dans le paysage chorégraphique d’aujourd’hui !

Nathalie Yokel