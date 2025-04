Régis Campo adapte le conte d’Andersen en un opéra à découvrir dans la mise en scène de Bérénice Collet, chaleureusement accueillie lors de sa création à Nice l’an dernier. À partir de 6 ans.

Du conte cruel d’Andersen, Régis Campo, qui signe musique et livret, fait un conte initiatique. L’histoire de la Petite Sirène vient superposer son imagerie de rêve – ou de cauchemar – au désarroi d’une adolescente avide de découvrir, elle aussi, un « autre monde ». On peut faire confiance à Régis Campo pour la fluidité du passage d’un univers à l’autre : sa musique élève le mélange des genres au rang des Beaux-Arts. La mise en scène de Bérénice Collet le seconde ici, qui transforme sans cesse l’espace scénique en s’appuyant sur les décors et costumes (Christophe Ouvrard), la vidéo (Christophe Waksmann) et les lumières (Alexandre Ursini).

Jean-Guillaume Lebrun