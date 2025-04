La jeune violoniste Ayane Kawamura propose un florilège de compositeurs japonais passés, comme elle, par le Conservatoire de Paris.

La musique a pu servir de pont entre le Japon et l’Occident. Exemple sans doute le plus célèbre, Tōru Takemitsu (1930-1996) a ouvert la voie, porté par son amour de la musique française. Il n’est pas le seul et Ayane Kawamura invite à découvrir son contemporain Akira Miyoshi (1933-2013), dont le Miroir a un caractère rêveur/animé qui n’est pas sans évoquer Dutilleux, ainsi que l’Elegy de Toshio Hosokawa (né en1955), figure majeure de la création contemporaine. Les autres compositrices et compositeurs réunis appartiennent aux générations plus récentes : Hitomi Kaneko (né en 1965) et sa musique qui sculpte l’espace et le temps, Masakazu Natsuda (né en 1968), Masahiro Aogaki (né en 1991), remarqué ces dernières années pour ses pièces pleines de fantaisie et de vivacité, ou Naoki Sakata (né en 1981) qui a dédié Sewing the Water à Ayane Kawamura.

Jean-Guillaume Lebrun