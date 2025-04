« D.I.V.A. opus 2 » de Manon Savary, spectacle survolté

Quatre chanteuses et un quatuor à cordes partent à l’assaut de l’art lyrique dans un spectacle survolté, haut en couleur et d’une belle probité musicale.

Avec D.I.V.A., la soprano Flore Philis, la mezzo Marie Menand et la metteuse en scène Manon Savary réussissaient en 2017 le pari de rassembler cinq opéras parmi les plus célèbres – de La Flûte enchantée à Carmen – en à peine plus d’une heure de spectacle sans en escamoter l’intrigue ni la singularité. Reprenant la même idée, elles renouvellent aujourd’hui cette approche de l’art lyrique à la lumière d’un théâtre vif mâtiné de cabaret, avec pour terrain de jeu Les Noces de Figaro, Rigoletto, Lucia di Lammermoor, La Vie Parisienne et le Faust de Gounod.

Jean-Guillaume Lebrun