Le Théâtre National de Strasbourg réitère ses Galas, festival fondé sur le désir d’inventer de nouveaux liens entre théâtre et public, en mettant celui-ci au centre de la création.

La création, pour la directrice du Théâtre National de Strasbourg (TNS) Caroline Guiela Nguyen et son équipe, devrait être un bien commun. Comme l’accès au soin et la connaissance, le théâtre devrait selon les mots de la sociologue Najate Zouggari employée au TNS « devenir ce que nous en faisons ensemble, autrement dit : une ressource ouverte, appuyée sur un faisceau de droits, incluant celui à la création, dont les publics ont été trop longtemps exclus ». Créé en 2025, le festival Les Galas du TNS œuvre dans ce sens en défendant un « geste artistique construit à plusieurs, dans une hétérogénéité assumée qui s’écarte de l’écrasant pouvoir de la culture légitime ». Cet événement, cette fête fondée sur la notion de « réappropriation des communs » revient cette saison du 3 au 13 mars. Au programme, trois créations réalisées avec les habitants de Strasbourg et alentours, avec pour la première fois un surtitrage dans les langues les plus largement parlées à Strasbourg et sur le territoire : l’arabe, le turc, le farsi, l’anglais, l’hébreu, le russe et l’arménien.

Quand habiter égale créer

La musique est une invitée d’honneur de cette nouvelle édition des Galas. Avec En attendant Oum Kalthoum, la comédienne, autrice et metteure en scène Hatice Özer embarque avec elle des habitants dans l’exploration des émotions produites par la voix de la diva égyptienne. Avec KO Brouillard, le musicien, acteur et metteur en scène Maxence Vandevelde prolonge un geste initié lors de la première édition des Galas, pour interroger avec des habitants créateurs l’expérience du beau. Avec Piano Man enfin, le cinéaste et metteur en scène suédois Marcus Lindeen emmène des volontaires à la rencontre d’un homme retrouvé errant en costume de gala sur une plage du Kent en 2005. Amnésique, cet inconnu se révèle un virtuose du piano. Un DJ set, un goûter et une rencontre organisée par le Centre des Récits, partenaire du festival, complètent ce riche rendez-vous collectif.

Anaïs Heluin