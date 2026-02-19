Dans « Faire le beau », Bérangère Vantusso explore les rapports que nous entretenons avec nos habits
Théâtre Public de Montreuil / Texte de Nicolas Doutey / Mise en scène de Bérangère VantussoPublié le 19 février 2026 - N° 441
Des vêtements comme une seconde peau… Faire le beau explore, dans une mise en scène « loufoque et en perpétuelle transformation », les rapports que nous entretenons avec nos habits.
Faire le beau, non pas comme un chien, mais pour se montrer à son avantage avec les vêtements qu’on porte. Voilà une préoccupation quotidienne dont Bérangère Vantusso s’empare, sur un texte de Nicolas Doutey. À partir notamment d’improvisations menées avec 5 interprètes de la Troupe du CDN de Tours, qui tout au long du spectacle changent d’habits comme de chemise, Faire le beau passe en revue les uniformes sociaux que peu ou prou constituent nos vêtements. Un spectacle baroque où défilent les tenues dans ce qu’elles disent des époques, de nos identités, de nos personnages et de nos assignations.
Eric Demey
A propos de l'événementFaire le beau
du jeudi 12 mars 2026 au vendredi 20 mars 2026
TPM Théâtre Public de Montreuil
10 Place Jean-Jaurès, 93100 Montreuil.
du lundi au vendredi à 20h, samedi à 18h, relâche dimanche.
Tel : 01 48 70 48 90.