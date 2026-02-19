Des vêtements comme une seconde peau… Faire le beau explore, dans une mise en scène « loufoque et en perpétuelle transformation », les rapports que nous entretenons avec nos habits.

Faire le beau, non pas comme un chien, mais pour se montrer à son avantage avec les vêtements qu’on porte. Voilà une préoccupation quotidienne dont Bérangère Vantusso s’empare, sur un texte de Nicolas Doutey. À partir notamment d’improvisations menées avec 5 interprètes de la Troupe du CDN de Tours, qui tout au long du spectacle changent d’habits comme de chemise, Faire le beau passe en revue les uniformes sociaux que peu ou prou constituent nos vêtements. Un spectacle baroque où défilent les tenues dans ce qu’elles disent des époques, de nos identités, de nos personnages et de nos assignations.

Eric Demey