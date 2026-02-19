Antoine Heuillet présente son premier spectacle « Mais où est donc passée Madeleine Tornade ? »

Dans le cadre du dispositif de soutien à la jeune création L’Envolée, porté par le Théâtre Nanterre-Amandiers, Antoine Heuillet explore sa nostalgie singulière dans son premier spectacle.

Avec Mais où est donc passée Madeleine Tornade ?, Antoine Heuillet prend la suite des spectacles Ressac et Random Access memories créés dans le cadre de L’Envolée. Pensé par Christophe Rauck dans la continuité de son aventure à l’École du Nord et avec La Belle Troupe, ce dispositif d’aide à la jeune création se veut « véritable soutien vers la professionnalisation, et une célébration du théâtre comme laboratoire et lieu d’invention collective ». Formé à l’École du Nord (2018-2021), Antoine Heuillet explore dans son premier spectacle son anémoia. Autrement dit, sa nostalgie d’une époque qu’il n’a pas connue. Dans ce seul en scène qu’il a écrit et interprète lui-même, l’artiste convoque toutes les figures féminines disparues qui l’habitent. Au-delà d’un sujet, ce rapport singulier au passé est pour lui le fondement d’une esthétique. Il livre là une « traversée poétique du temps perdu » en balade à Nanterre et alentours.

Anaïs Heluin