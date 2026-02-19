Antoine Heuillet présente son premier spectacle « Mais où est donc passée Madeleine Tornade ? »
Théâtre Nanterre-Amandiers – Centre Dramatique National / Texte, jeu et mise en scène d’Antoine HeuilletPublié le 19 février 2026 - N° 341
Dans le cadre du dispositif de soutien à la jeune création L’Envolée, porté par le Théâtre Nanterre-Amandiers, Antoine Heuillet explore sa nostalgie singulière dans son premier spectacle.
Avec Mais où est donc passée Madeleine Tornade ?, Antoine Heuillet prend la suite des spectacles Ressac et Random Access memories créés dans le cadre de L’Envolée. Pensé par Christophe Rauck dans la continuité de son aventure à l’École du Nord et avec La Belle Troupe, ce dispositif d’aide à la jeune création se veut « véritable soutien vers la professionnalisation, et une célébration du théâtre comme laboratoire et lieu d’invention collective ». Formé à l’École du Nord (2018-2021), Antoine Heuillet explore dans son premier spectacle son anémoia. Autrement dit, sa nostalgie d’une époque qu’il n’a pas connue. Dans ce seul en scène qu’il a écrit et interprète lui-même, l’artiste convoque toutes les figures féminines disparues qui l’habitent. Au-delà d’un sujet, ce rapport singulier au passé est pour lui le fondement d’une esthétique. Il livre là une « traversée poétique du temps perdu » en balade à Nanterre et alentours.
Anaïs Heluin
A propos de l'événementMais où est donc passée Madeleine Tornade ?
du lundi 9 mars 2026 au samedi 14 mars 2026
Théâtre Nanterre-Amandiers - Centre Dramatique National
Le 9 mars 2026 au Conservatoire de Rueil-Malmaison à 19h30, le 10 mars à l’Université Paris-Nanterre à 19h et le 14 mars à la Médiathèque Pierre et Marie Curie à Nanterre à 16h. Tel : 01 46 14 70 00. https://nanterre-amandiers.com/