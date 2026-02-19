La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°340
février 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Théâtre - Agenda

Antoine Heuillet présente son premier spectacle « Mais où est donc passée Madeleine Tornade ? »

Antoine Heuillet présente son premier spectacle « Mais où est donc passée Madeleine Tornade ? » - Critique sortie Théâtre Nanterre Théâtre Nanterre-Amandiers - Centre Dramatique National
©© Géraldine Aresteanu Antoine Heuillet
© Géraldine Aresteanu Antoine Heuillet

Théâtre Nanterre-Amandiers – Centre Dramatique National / Texte, jeu et mise en scène d’Antoine Heuillet

Publié le 19 février 2026 - N° 341

Dans le cadre du dispositif de soutien à la jeune création L’Envolée, porté par le Théâtre Nanterre-Amandiers, Antoine Heuillet explore sa nostalgie singulière dans son premier spectacle.

Avec Mais où est donc passée Madeleine Tornade ?, Antoine Heuillet prend la suite des spectacles Ressac et Random Access memories créés dans le cadre de L’Envolée. Pensé par Christophe Rauck dans la continuité de son aventure à l’École du Nord et avec La Belle Troupe, ce dispositif d’aide à la jeune création se veut « véritable soutien vers la professionnalisation, et une célébration du théâtre comme laboratoire et lieu d’invention collective ». Formé à l’École du Nord (2018-2021), Antoine Heuillet explore dans son premier spectacle son anémoia. Autrement dit, sa nostalgie d’une époque qu’il n’a pas connue. Dans ce seul en scène qu’il a écrit et interprète lui-même, l’artiste convoque toutes les figures féminines disparues qui l’habitent. Au-delà d’un sujet, ce rapport singulier au passé est pour lui le fondement d’une esthétique. Il livre là une « traversée poétique du temps perdu » en balade à Nanterre et alentours.

Anaïs Heluin

A propos de l'événement

Mais où est donc passée Madeleine Tornade ?
du lundi 9 mars 2026 au samedi 14 mars 2026
Théâtre Nanterre-Amandiers - Centre Dramatique National


Le 9 mars 2026 au Conservatoire de Rueil-Malmaison à 19h30, le 10 mars à l’Université Paris-Nanterre à 19h et le 14 mars à la Médiathèque Pierre et Marie Curie à Nanterre à 16h. Tel : 01 46 14 70 00. https://nanterre-amandiers.com/

Tous les articles Théâtre

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur le Théâtre

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
49600abonnés
5367abonnés
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Théâtre

S'inscrire