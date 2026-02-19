Sous la fausse allure d’un cirque d’autrefois, le Cirque Sans Noms signe une nouvelle création sous chapiteau, aussi magique qu’intimiste.

Les guirlandes s’emmêlent, les ampoules grésillent… Ça sent le bois et la sciure dans cette atmosphère volontairement rendue nostalgique par Yann Grall et Amandine Morisod, accompagnés ici par Johann Candoré et Kayan Boukhliq, et par le musicien Kevin Laval. Ils recréent ensemble un cirque des souvenirs, de ces histoires et personnages qui ont traversé le temps et dont on ne sait s’ils sont réels ou inventés. Il y a ici l’imaginaire qui prend le relais, avec des personnages aussi mystérieux que décalés : le Loyal aigri, la colonelle Michèle, le Baltringue… Des objets, des marionnettes, des ballons, des couteaux, le tout pour questionner notre humanité, celle qui dérange, nos différences, nos présences et manières d’être, et le temps qui passe.

Nathalie Yokel