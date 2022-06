Terres Arides : un spectacle à la croisée du théâtre documentaire et de narration de Ian De Toffoli

À La Caserne des Pompiers, les comédiens Luc Schiltz et Pitt Simon interprètent Terres Arides de Ian De Toffoli. Écrit à partir de faits réels, ce spectacle à la croisée du théâtre documentaire et du théâtre de narration retrace le voyage en Syrie d’un journaliste luxembourgeois.

C’était en août 2019. Le journaliste Patrick Bartz se rendait en Syrie pour interviewer un ancien combattant de l’État islamique incarcéré dans une prison secrète. Cet homme de nationalité portugaise, répondant au nom de Steve Duarte, a pour particularité d’être l’unique djihadiste connu à avoir quitté le Grand-Duché du Luxembourg, pays dans lequel il est né et a grandi, pour rejoindre les rangs de Daech. C’est l’histoire de ce voyage et de cet entretien que relate Ian De Toffoli dans Terres Arides, spectacle qui se nourrit du matériel documentaire fourni par le journaliste pour rendre compte de son enquête. « Le texte suit l’investigation commencée par Patrick Bartz autour de la personne de Steve Duarte et de sa radicalisation, en passant par son passé et ses motivations, afin de tenter de comprendre le moteur de son passage à l’acte », fait observer Ian De Toffoli.

Manuel Piolat Soleymat